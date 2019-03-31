Siirt Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Berivan Helen Işık Kazandı
16 dakika önce
Siirt Belediye Başkanlığını HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.
Siirt
Belediye Başkanlığını HDP
adayı Berivan Helen Işık
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Berivan Helen Işık 32 bin 660, AK Parti
adayı Ali İlbaş
31 bin 159 oy aldı.
Işık'ın öz geçmişi
Işık, Batman
'ın Gercüş
ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Batman Belediyesi
bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Berivan Helen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı.
Işık, 1 çocuk annesidir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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