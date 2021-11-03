Siirt Belediyesi 150 aileye sıcak yemek desteği sunuyor - Son Dakika

Siirt'te belediye ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek desteği sağlıyor.

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, haftanın 5 günü 150 aileye sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Özekinci, "Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olanlara yönelik yemek yardımları sürüyor. Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşçılar tarafından hijyenik ortamda hazırlanan yemekler görevliler tarafından evlere dağıtılıyor. Haftanın 5 günü her gün 150 aileye yaptığımız bu hizmet devam edecek." ifadelerini kullandı.