Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu - Son Dakika

Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu

11.02.2021 15:13

Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Siirt Belediyesi ekiplerince rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu

SİİRT - Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Siirt Belediyesi ekiplerince rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte çevre yolu mevkiinde bir araç köpeğe çarparak bölgeden uzaklaştı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yerinden kalkamayan yaralı köpek ekiplerce bakım merkezine götürüldü. Köpek merkezde tedavi altına alınırken, olayı gören vatandaşlar hayvana çarparak kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu
Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu
Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu
Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu

Siirt Belediyesi, Rehabilitasyon, Siirt, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu - Son Dakika


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