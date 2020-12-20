(DRONE) Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı - Son Dakika

(DRONE) Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı

20.12.2020 17:39
(DRONE) Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı, System.String[]

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde köpüklü suyla temizledi.

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde köpüklü suyla temizledi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Siirt- Kurtalan kara yolu Hükümet Bulvarı'ndaki cadde ve kaldırımları gözden geçirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında korucuyu önlük giyen ekipler, şarkılar eşliğinde araçların yoğun olduğu cadde, sokak, kaldırım, durak ve oturma banklarını deterjanlı su ile temizledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Belediyenin tüm ekipleriyle vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Temizlik işleri ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek ana cadde, meydan ve kalabalık alanları temizliyor. 7 gün 24 saat sahada çalışmalar yürütülüyor. Ekiplerimiz işlerini her zaman severek yapıyor. Bugün de arkadaşlarımız işlerini düğüne ve eğlenceye dönüştürdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Salgından dolayı sahada çalışan tüm ekiplerimiz cadde ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanması için çok önemli çalışmalar yaptılar. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Cumhuriyet Caddesi, Siirt Belediyesi, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı - Son Dakika


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