Siirt Belediyesi kaldırım işgallerine ceza kesecek - Son Dakika

Yol ve kaldırımlarda tezgah açan seyyar satıcı ve esnafları uyaran ekipler, kuralları dikkate almayanlar hakkında kanuni işlem uygulanacağını aktardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yol ve kaldırım işgallerine yönelik ekiplerin sabah saatlerinde Aydınlar Caddesi, Helvacılar Çarşısı ve semt pazarında denetim yaptığı belirtildi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı