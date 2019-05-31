Siirt Belediyesi önünde unutulan valiz panik yaşattı
1 saat önce
SİİRT Belediyesi'nin önünde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 Kaynak: DHA
SİİRT Belediyesi'nin önünde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı
'ndaki Siirt Belediyesi
önünde meydana geldi. Belediye önünde şüpheli valizi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, belediyenin etrafından güvenlik çemberi oluşturdu, şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Çevrede paniğe neden olan valizin patlamasıyla içerisinde kıyafet çıktığı bildirildi.
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