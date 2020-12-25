Siirt Belediyesi: Sayıştay Başkanlığı raporu, HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik - Son Dakika

Siirt Belediyesi: Sayıştay Başkanlığı raporu, HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik

25.12.2020 13:35
Siirt Belediyesi: Sayıştay Başkanlığı raporu, HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik, System.String[]

Siirt Belediyesince, Sayıştay Başkanlığı raporunun, 2019'da yönetimdeki HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik olduğu bildirildi.

Siirt Belediyesince, Sayıştay Başkanlığı raporunun, 2019'da yönetimdeki HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik olduğu bildirildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında çıkan "Siirt Belediyesinin alacakları 4 milyon lira eksik gösterildi" başlıklı haberine ilişkin açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Siirt Belediyesine ilişkin 2019 yılı Sayıştay denetim raporunu açıklayan Sayıştay Başkanlığının, tahsil edilmeyen alacakların muhasebeleştirilmemesi nedeniyle belediye alacaklarının 4 milyon lira eksik gösterildiği belirtilen haberin, 2019'da HDP'li belediyeye ait olduğu aktarılan açıklamada, mevcut belediye yönetimine ait olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında geçen, "Kredi kartı ile tahsil edilen bazı alacakların tahsilat tutarlarının banka hesabına kaydedilmesi gerekirken belediyenin vergi borcuna mahsuben tahsilat kaydı yapılması, bilgisayar yazılımları için amortisman ayrılmaması, avukatlık vekalet ücretlerinden yapılan vergi kesintilerinin ödenecek vergi ve fonlar hesabında takip edilmemesi, kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının kullanılmaması, sosyal denge sözleşmesinde mevzuatta belirlenen tavan tutarın üzerinden sosyal denge tazminat tutarının belirlenmesi, sosyal denge sözleşmesine sözleşme konusu dışında hükümler konulması, otopark gelirlerinin vadeli banka hesabında takip edilmemesi ve işçilere yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması" ibarelerinin 2019'da HDP'li belediye döneminde meydana geldiği vurgulandı.

"Bahse konu haberin İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin mevcut yönetimiyle bir ilgisi bulunmamakla birlikte, Sayıştay Başkanlığı raporunun tamamen 2019'da yönetimde olan HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlerdir" ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporuna ait tespit edilen bulguların, mevcut belediye yönetimi tarafından 13 Temmuz 2020 tarihinde Sayıştay Başkanlığına sunulan cevap raporunda eksiklikleri de giderdikleri Sayıştay İzleme Raporunda mevcut olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Açıklama doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme odaklı hizmet anlayışımız ile belediyemizden bilgi alınmadan yapılan bu tür yayınlar, basın yayın ahlakı ile bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halkların Demokratik Partisi, Sayıştay, Medya, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Belediyesi: Sayıştay Başkanlığı raporu, HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik - Son Dakika


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