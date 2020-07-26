Siirt Belediyesi "taziye evinin başka amaca tahsis edildiği' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Siirt Belediyesi, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "belediyeye ait taziye evinin başka bir amaca tahsis edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında belediyeye ait taziye evine ilişkin haber yapıldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama ihtiyacının doğduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu bina PKK terör örgütü yandaşları tarafından organize edilen 6-7 Ekim şiddet olaylarında yakılmak suretiyle tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş olup, habere konu edilen vakıf tarafından gerekli tadilat yapılarak 13 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar fiili olarak kullanılmaktadır. İlgili vakfın talebi üzerine Belediye Meclisimiz tarafından 6 Temmuz 2020 tarihli olağan toplantısında söz konusu tahsis kararı alınmıştır. Siirt Belediyesi toplum yararına eğitim, spor, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlerde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini imkanları ölçüsünde desteklemekte olup bundan sonrada aynı şekilde destek olmaya devam edecektir."