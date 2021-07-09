Siirt Belediyesi temizlik personeli, yolda bulduğu su faturasının borcunu ödedi - Son Dakika

Siirt Belediyesi personeli, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu su faturasının borcunu ödedi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Abdullah Enüştekin, temizlik yaptığı sırada yolda Burak Öza'ya ait su faturası ve bir miktar para buldu.

Fatura ve parayı alarak Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) Müdürlüğüne giden Enüştekin, Öza'nın su faturası borcunu ödedi.

Bir süre sonra fatura ve parayı düşürdüğünü fark eden Öza da faturayı yatırmak üzere SİSKİ'ye gittiğinde faturanın ödendiğini öğrendi.

Durumdan haberdar olduktan sonra Siirt Belediyesine giderek burada Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak ve Enüştekin ile görüşen Öza, örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.