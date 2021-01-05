Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu - Son Dakika

Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu

05.01.2021 11:53
Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu, System.String[]

Siirt Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yapılandırma sonrası ocak ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin ise şubat ayına ertelendiğini açıkladı.

Siirt Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yapılandırma sonrası ocak ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin ise şubat ayına ertelendiğini açıkladı.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı. Yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları, müracaatların bu ayın sonuna kadar devam edeceği, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ocak'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Gelirler Şefliğine başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek" dedi. - SİİRT

Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu
Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor         
11:47
Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı         
11:29
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü         
11:04
Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti         
10:57
Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü bahanesiyle çalıp kayboldu Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü bahanesiyle çalıp kayboldu         
10:23
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei