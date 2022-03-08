Siirt Belediyesince 8 Mart Kadınlar Gününde fidan dikildi - Son Dakika
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Siirt Belediyesince 8 Mart Kadınlar Gününde fidan dikildi

08.03.2022 16:13
Siirt Belediyesince 8 Mart Kadınlar Gününde fidan dikildi

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Siirt Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki birimleri gezerek kadın çalışanların günlerini kutladı.

Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, çalışanlara karanfil verdi.

Etkinlik kapsamında Gökçebağ yolu Otogar kavşağında fidan diken ekipler, daha sonra toplu taşıma araçlarında günlerini kutladıkları kadınlara karanfil dağıttı.

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Kaynak: AA

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