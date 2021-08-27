Siirt Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Siirt Belediyesince alt yapısı tamamlanan caddeler asfaltlandı, atık su kanalları temizlendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barış ve Kooperatif mahallelerinde yol genişletme çalışmaları kapsamında alt yapısı tamamlanan Turan Beyazıt Caddesi'ni asfaltladı.

Bağlantılı noktalarda yol yenileme ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, çalışmaları kentin diğer mahallelerinde de yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlardan oluşabilecek tıkanıkları önlemek için Batı ve Barış Mahallelerinde atık su kanallarını temizledi.

Yağmur suyu ve kanal ızgaraları onarılırken, deforme olan bacalar ve ızgaralar yenilendi.

Şikayeti olan vatandaşların "Alo 185" veya belediyenin Whatsapp ihbar hattına bildirmeleri istendi.