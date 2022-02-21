Üye Girişi
Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım - Son Dakika

Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım

21.02.2022 16:05
Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım

Siirt Belediyesince 65 asker ailesine nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Siirt Belediyesince 65 asker ailesine nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 45 günden fazla askerlik hizmetinde bulunan askerlerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım yapıldığı belirtildi.

Asker ailelerine destek için 2022 bütçesinden 250 bin lira ödenek ayrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl başvuru yapan 65 aileye ödeme yapıldı. Ayrıca yeni başvuru yapanların değerlendirmeleri de devam ediyor. Muhtaç asker ailesi yardım programı kapsamında şartları sağlayan asker ailelerine askerlik süresi boyunca nakdi ödeme yapmaya devam edilecek."

YORUMLAR
500
Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım Siirt belediyesinden asker ailelerine destek Siirt belediyesinden asker ailelerine destek Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement