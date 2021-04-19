Siirt Belediyesinden bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Siirt Belediyesince bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesinde yaşayan Bekir Özdeniz'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı danışmanı Mehmet Şefik Erden, Vali Hacıbektaşoğlu'nun selamlarını ileterek, Özdeniz'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.