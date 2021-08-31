Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına gıda paketi - Son Dakika

Siirt Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları gıda kolilerini hastaların evlerine bıraktı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yıl içinde 2 bin gıda paketi dağıtılacağını söyledi.

Salgın süresince hastaların gıdaya daha kolay ulaşmalarını hedeflediklerini belirten Özekinci, ailelerin mağdur olmamaları için 150 aileye her ay düzenli gıda desteğinin verileceğini belirtti.