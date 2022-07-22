Siirt Belediyesinden kaldırım ve asfalt çalışması

Siirt'te kaldırım ve asfalt çalışması başlatıldı.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı rahatlatmak için kentte tespit edilen mahallelerde kaldırım ve asfalt çalışması başlattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Doğan ve Yeni mahallelerindeki sokak ve caddelerde kilitli parke döşeyen ekipler, diğer mahallelerde de kaldırımları yeniledi, yolları asfaltladı.

Daha yaşanılabilir bir kent için il genelinde bu yıl 123 bin metrekare parke döşenmesi planlanıyor.