Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

Siirt Belediyesi, kar yağışından ulaşımın aksamaması için 50 personelle tuzlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışının başlamasının ardından trafiğin olumsuz etkilenmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Kentte 50 personelle karla mücadele çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 kazıcı yükleyici, 2 greyder, 3 kar küreme makinesi, 2 tuzlama makinesi, 1 loder, 8 traktör ve 150 ton tuz ile çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca, kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların beslenebilmesi için Veteriner Müdürlüğünce çalışma yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Siirt Belediyesinin 185, 444 56 25 çağrı merkezilerinden ve whatsapp ihbar hattından kayıt oluşturmaları halinde gerekli müdahaleler yapılacak."