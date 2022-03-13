Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışması

13.03.2022 12:28
Siirt Belediyesinden karla mücadele çalışması

Siirt Belediyesi 13 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Siirt Belediyesi 13 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Fen ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, Atatürk Bulvarı, Hükümet ve Cengiz Topel caddeleri ile Kooperatif ve Bahçelievler mahallelerinde küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu Şakir Şengöz, 13 iş makinası ve 60 ton tuz ile karla mücadele çalışması yürütüldüğünü, sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarla kentteki tüm yolların ulaşıma açıldığını belirtti.

Şengöz, ana arterler ve ara sokaklara tuz dökülerek, buzlanmaya karşı tedbir alındığını aktardı.

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Siirt Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Kooperatif, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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