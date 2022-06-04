Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Kaynak: AA

Siirt, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

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