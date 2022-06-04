Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika
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Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

04.06.2022 15:33
Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Saat 07.30'dan itibaren başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Siirt, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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