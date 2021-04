Siirt Belediyesinden maske alımı ve personel maaşına ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt Belediyesince, HDP milletvekillerinin pahalı maske alındığı ve bazı personelin maaşlarına yüksek artış yapıldığı iddialarını yalanlandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, HDP milletvekillerinin tamamen yalan ve iftira niteliğindeki beyanları ve medyada çıkan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Belediye başkan vekili görevlendirilmesinin yapıldığı 15 Mayıs 2020'den bugüne kadar 1 defa maske alımı yapıldığı, iddia edildiği gibi 44,5 lira tutarında değil, tanesi 0,56 kuruştan kutusu (50 adet) 28 liraya alındığı bildirilen açıklamada, devam eden süreçte maske ihtiyacının Devlet Malzeme Ofisi üzerinden bedelsiz olarak karşılandığı kaydedildi.

Siirt Belediyesi Personel A.Ş'de görevli 15 personelin ücretleri yüksek bir şekilde arttırıldığının iddia edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Fakat personel maaşları TİS (Toplu İş Sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde yapılmıştır. Personel alımları yasal mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup, ihtiyaçlar doğrultusunda birimler arası görev ve yer değişiklikleri yapılmaktadır. Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi yenileme çalışması ihalesi yapılmış ve ihale süreci devam etmektedir. SİSKİ altyapı hizmetleri ile ilgili iş niteliği ve miktarının değişmesinden dolayı 2 hizmet alımı birleştirerek ihale süreci tamamlanmış ve sözleşme imzalanmıştır. Siirt Belediyesinin yatırımları ortaya çıktıkça Siirtli hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden memnuniyeti arttıkça birilerinin dengesi bozulmaktadır. Terör vaat eden, terörden beslenen ve milletin evlatlarına dağı reva gören, şantiyeleri basan, memleketin geri kalması için her türlü ihaneti yapan bir anlayışın temsilcileri halka hizmet yolundan bizi döndüremezler. Siirt'e ayrılan her kuruş, Siirtliye hizmet için kullanılmıştır ve her zaman öyle olacaktır. Tamamen asılsız olan iddialarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır."