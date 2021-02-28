Siirt Belediyesinden su kesintisine ilişkin açıklama - Son Dakika

Siirt Belediyesi su kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi, Kurtalan ilçesi ve Kayabağlar beldesine su akışı sağlanan 400'lük hizan hattında ipek yolu civarında meydana gelen kaymadan dolayı kesinti yaşandı.

Arızanın giderilmesi için SİSKİ Müdürlüğü ekiplerce çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, 12.00 civarında arızanın giderilerek mevcut hatta su akışının sağlanmasının planlandığı kaydedildi.