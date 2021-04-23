Siirt Belediyesinden yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı - Son Dakika

Siirt Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımında bulunuldu.

Ekipler, Yeni ve Bahçelievler mahallelerindeki öğrenci evlerinde kalan yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret etti, onlara destek çıktı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, dünyanın çeşitli ülkelerinden Siirt Üniversitesinde okuyan, ancak salgın nedeniyle ülkelerine gidemeyen 30 öğrencinin evine gıda bırakıldığını belirtti.

Organizasyonun Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde gerçekleştiğini dile getiren Özekinci, şunları ifade etti:

"Siirt Üniversitesinde eğitim için ilimizde bulunan 30 öğrenci evini ziyaret ettik. Çoğu Mali, Suriye ve diğer ülke vatandaşı öğrencilerimizin hatırlarını sorduk. Bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek için gıda verdik. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımlarını sürdürüyoruz. Bu öğrencilerin de ülkemizde kendilerini yalnız hissetmediklerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'yi ikinci vatan olarak görürler."

Malili öğrenci İssa İbrahim ise kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini belirtti.