Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

Siirt'te hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27 Haziran'da sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Seferlerin 08.00 ile 19.00 saatlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği aktarıldı.