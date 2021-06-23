Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

Siirt'te hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27 Haziran'da sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.
Seferlerin 08.00 ile 19.00 saatlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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