Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi - Son Dakika

Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi

7 saat önce

Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi, System.String[]

Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Gökçebağ beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağı içerisinde, toprak yüzeyinde patlamamış halde mühimmat bulundu. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca olay yerinde gerekli tedbirler alınarak yapılan incelemede, olay yerinde bulunan mühimmatın, 81 milimetre çapında havan mermisi olduğu tespit edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından bulunan mühimmat olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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