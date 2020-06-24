Siirt Belediyesine personel alımı için kura çekildi - Son Dakika

Bunlar arasında yapılacak mülakatla 124 personel alınacak.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmadığı salonda, kura ile 620 isim belirlendi.

Belediye bünyesinde 75 beden işçisi, 22 büro, 15 güvenlik, 3 su tesisatçısı, 2 su sayaç okuma, 1 ağır şase ustası, 1 hafif şase ustası, 1 iş makine yağcısı, 1 yakın koruma, 1 saha sorumlusu, 1 bahçıvan, 1 vidanjör operatörü alım için Siirt Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda Siirt 1. noteri huzurunda kura çekildi.

Siirt Belediyesi 12 iş kolunda 124 personel alımı için kura çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi

Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi

29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum