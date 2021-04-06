Siirt Belediyesine personel alımı için kura çekildi - Son Dakika

Siirt Belediyesi Anonim Şirketine 5 iş kolunda 42 personel alımı için kura çekildi.
Belediye bünyesinde 19 güvenlik, 10 garson, 6 kasiyer, 4 temizlik ve 3 bulaşıkçı alımı için Siirt Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmadığı salonda, kura ile 210 isim belirlendi.
Bunlar arasında yapılacak mülakatla 42 personel alınacak.
Kaynak: AA
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