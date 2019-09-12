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Siirt Bilim Sanat Merkezi binası tamamlandı

1 saat önce

Siirt Bilim Sanat Merkezi gelecek ay hizmete açılacak.

Siirt Bilim Sanat Merkezi binası tamamlandı, System.String[]

Siirt Bilim Sanat Merkezi gelecek ay hizmete açılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, geçen yıl yapımına başlanan 12 derslik Bilim Sanat Merkezi'nin 5 milyon 500 bin liraya mal olduğunu söyledi.


Okulların fiziki altyapılarının güçlendirilmesine yönelik yapılan yatırımla Siirt'te eğitimin kalitesinin arttığını belirten Güneş, Bilim Sanat Merkezi'nde özel yeteneğe sahip öğrencilerin, zeka ve sanat alanlarında, akademik bilgiler doğrultusunda ileri düzeyde eğitim alacağını kaydetti.

Güneş, geçici kabulü yapılan modern biranın bir ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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