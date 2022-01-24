Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1292 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor. Bingöl'ün kar yağışının ardından beyaza bürünen Yedisu ilçesi havadan görüntülendi.

Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 42 köy ve 10 mezra, Eruh'ta 10 köy, Şirvan'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.