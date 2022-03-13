Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

13.03.2022 12:09
Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 305 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 305 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Siirt'te geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı ilçelerden Pervari'de 40 köy ve 10 mezra, Eruh'ta 33 köy, Şirvan'da 25 köy ve Baykan'da 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri kırsalda, Siirt Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de kentte kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 22, ilçelerden Adaklı'da 24, Genç'te 18, Karlıova'da 17, Solhan'da 9, Yayladere'de 2, Yedisu'da 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 23 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Kentte iki günden bu yana merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 4 köy ve 2 mezra, Uludere ilçesinde 1 mezra ve Beytüşşebap ilçesinde 10 köy ve 6 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'ın kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason ve Kozluk ilçelerinde 29 köy ve 44 mezranın yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Bingöl, Batman, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 305 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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