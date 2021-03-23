Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çobansuyu köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" sürüyor.

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