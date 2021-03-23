Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi

23.03.2021 12:57
Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi, System.String[]

Siirt-Bitlis sınırında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Siirt- Bitlis sınırında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çobansuyu köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" sürüyor.

Bölgede arazi taraması yapan ekipler, elektrikli fünyeyle tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Patlayıcı, Bitlis, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi - Son Dakika


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