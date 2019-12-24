Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu - Son Dakika

Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu

6 saat önce

SİİRT'te birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, ABD, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı.

Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu, System.String[]

SİİRT'te birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, ABD, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Fıstıktan daha fazla gelir elde edildiği için bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstık ağacına dönüştüren üreticiler, bıttım fiyatları altınla yarışınca pişman olarak tekrar bıttıma yöneldi.

Siirt'te üretilen ve birçok çiftçinin geçim kaynağı bıttım, fiyatıyla altınla yarışıyor. Geçen yıl 20 bin ton bıttım üretilen Siirt'te bu yıl 10 bin ton elde edildi. Birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, Amerika, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Bıttımı Siirt'te bulmakta zorlandıklarını anlatan kuyumcu Hikmet Özçelebi, "Geçen yıl bıttım kilosu 150 TL idi. Ancak bu sene 250-300 TL arasında satılıyor. Yani anlayacağız bir kilo bıttımın fiyatına bir gram altın geliyor. Vatandaş bıttım tüketeceğine, bir gram altın alarak yatırım yapıyorlar" dedi.

BITTIM AĞAÇLARI, FISTIK AĞAÇLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Siirt bıttımına ilginin artmasıyla birçok kişinin bıttım üretimine başladığını anlatan üreteci Ömer Alkanlı, "20 yıldan beri geçimimizi bıttımla sağlıyoruz. Bağ ve bahçelerimizde bulunan birçok bıttım ağacını fıstığa çevirmek zorunda kaldık. Bunun sebebi ise fıstık daha çok para ediyordu. Ancak şimdi ise fıstığın kilosu 80-90 TL arasında satılırken, bıttımın kilosu 250-300 TL arasında satılmaktadır. Yani tekrar baştan bıttım ağaçları dikmeyi düşünüyoruz. Bu yıl bıttıma özellikle Avrupa ülkelerinden ciddi rağbet vardı ve kendileri bizzat gelerek bıttımları satın aldı. Bundan ötürü de piyasada bıttım kalmadı" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ SATIN ALDI'

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise bıttımın dünyanın birçok ülkesine satıldığını ifade ederek, bıttım üretiminin artırılması için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Aslan, "Bıttım, fıstıktan daha değerli olmaya başladı. Daha önce bıttım ağaçları aşılatılarak fıstığa çevrildi. Şimdi ise tam tersine döndü yani fıstık ağaçları, tekrar bıttım ağaçlarına çevriliyor. Siirt piyasasında bıttım bulunmuyor. Bunun sebebi ise bıttımın az olması ve dünyanın zengin ülkelerinin bunu istemesidir. Başta ABD olmak üzere Katar, Dubai, Kuveyt, Suriye, Ürdün, Irak gibi ülkelerin yüksek fiyat ile almasından ötürü bıttım karaborsa oldu. Bu vesile ile Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanlığı, valimiz himayesinde bıttımın üretimini geliştirmek amacı ile proje hazırladık" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Katar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi
2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili zengin kadın Burak Özçivit'in odasına zorla girmeye çalıştı 'Paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı! ABD'li ünlü rapçi, sokakta para saçtı Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik

Son Dakika Haberleri
18:30 Yumurtalık ve Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
18:29 Adalar'da 24 at daha itlaf edildi - Son Dakika
18:29 Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma... - Son Dakika
18:27 Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı - Son Dakika
18:27 İzmir-hasta çocukları eğlendirerek şırıngayı unutturdular - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:32:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]