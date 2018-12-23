Siirt Botan Nehri'nde Mahsur Kalan 10 At Kurtarıldı
1 saat önce
Siirt'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı.
Siirt
'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD
ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı.
Siirt'teki Botan Nehri'nde su içmek için giren 10 at, mahsur kaldı. Atların sudan çıkamadığını gören sahipleri, kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması yaptı. Nehre bot yardımıyla giren ekipler, 2 saatlik çalışmayla atları boğulmaktan kurtardı. Atlar, sahiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:45 Kaynak: DHA
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