Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor - Son Dakika

Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor

23.03.2021 12:55
Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor, System.String[]

Cengiz Holding, Siirt'e yapılan yatırımlarla şehrin nitelikli iş gücünün arttığını ve bölgesel istihdam farklarının azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Cengiz Holding, Siirt'e yapılan yatırımlarla şehrin nitelikli iş gücünün arttığını ve bölgesel istihdam farklarının azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, zengin yeraltı kaynaklarıyla Türkiye'nin maden kenti olarak anılan Siirt'e yapılan yatırımların ve çalışanlara verilen eğitimlerin sadece bölge ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de değer kazandırdığı kaydedildi.

Bu kapsamda 2019'da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH ) büyümesine en büyük katkılardan birini sunan kent, bakır yataklarıyla da madencilik sektörünün yükselişine hizmet ediyor. Şirvan Madenköy'deki sahadan çıkarılan bakır, yüzde 20 konsantre seviyesine getirilerek Türkiye'ye ve dünyaya pazarlanıyor.

Cengiz Holding tarafından Madenköy'de 200 milyon dolara devralınan ve 200 milyon dolar ek yatırımla toplamda 400 milyon dolar sermayeyle kurulan Siirt Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, doğrudan 1150 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Bu yatırımla nüfusun yüzde 80'ini şehirde kalırken, söz konusu tesis Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 20 bin tonunu karşılıyor.

Öte yandan yetkin kişiler tarafından eğitimleri verilen ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılan 35 kişilik maden kurtarma ekibiyle yürütülen sürekli eğitim programları, çalışanların yeteneklerini arttırarak, gelişmiş teknik ekipmanlarla iş gücünü yükseltiyor.

Ayrıca tesisteki rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 635 bin metrekare alanda yürütülen bitkisel toprak serme çalışmaları ve 310 bin adet fidan dikimi organizasyonuyla çevresel iyileştirme süreçleri devam ediyor.

Cengiz holding, İstihdam, Türkiye, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet edildi Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Tuzla'da lüks sitedeki vatandaşlar, kendilerine rahat vermeyen site yönetiminden şikayetçi oldu Japonya'dan Türkiye'ye gelen kadının başına gelmeye kalmadı! Dolandırıldı, ülkesine dönemiyor Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi         
14:02
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına Son Dakika! NATO zirvesinde ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına         
12:29
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı         
11:13
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 14:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei