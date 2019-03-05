Son Dakika Haberleri: Siirt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Siirt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

1 saat önce

Siirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mart'ta gerçekleştireceği ziyaretin heyecanı yaşanıyor.

Siirt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Siirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mart'ta gerçekleştireceği ziyaretin heyecanı yaşanıyor.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Abdulkadir Demirhan, yaptığı açıklamada, Siirtlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyledi.


Demirhan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine tam destek veriyoruz." dedi.


Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Cemal Koyuncu da, Erdoğan'ın ziyaretinden heyecan duyduklarını aktardı.

Koyuncu, Siirt'in öncelikli sorunlarının çözümü için müjdeli haberler beklediklerini aktararak, "Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağız." diye konuştu.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Sağlık Sen Siirt Şubesi Başkanı Vesim Eviz de, sivil toplum örgütleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en güzel şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Siirt Kadınlar Futbol Takımı teknik sorumlusu Zeki Eren de Cumhurbaşkanını en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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