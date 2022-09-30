Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Öncül de yükümlülerin kağıt katlama sanatı origami ve mandala öğrenerek toplumsal uyumlarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Siirt Adliyesinde 'mandala ve origami' sergisi açıldı - Son Dakika

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