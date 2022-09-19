Siirt Adliyesi çalışanlarından kan bağışı - Son Dakika
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Siirt Adliyesi çalışanlarından kan bağışı

19.09.2022 18:28
Siirt Adliyesi çalışanlarından kan bağışı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğiyle düzenlenen bağış kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğiyle düzenlenen bağış kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.

Siirt Adliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Kan bağışında bulunan Sarıca, sadece acil değil sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının toplumda hak ettiği ilgiyi bulmasını diledi.

Sarıca, kutsal bir görevi yerine getiren Türk Kızılaya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Adliyesi çalışanlarından kan bağışı - Son Dakika

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