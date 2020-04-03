Son Dakika › Güncel › Siirt'de ihtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi başladı - Son Dakika
Siirt'de ihtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi başladı
6 saat önce
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000'er liralık yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu bankaları, ATM'ler, PTT Şubesi önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 bin 631 aileye ödemeleri evlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı