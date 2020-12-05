Siirt depreminde yıkılan 35 yıllık ev 2 ay önce boşaltılmış - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde yıkılan evin kum taşı ve kerpiçten yapıldığı ve 2 ay önce boşaltıldığı öğrenildi.

Kurtalan ilçesinde 3 Aralık'ta saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Kurtalan Belediyesi ve diğer ekiplerin ilçe merkezi ve kırsaldaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Depremde, Karabağ köyünde yıkılan ve daha önce içerisinde 7 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı evin 2 ay önce boşaltılmış olması faciayı önledi.

Ev sahibi Sadrettin Çoğan, AA muhabirine, 2 ay önce boşalttıkları 35 yıllık evlerinin depremde yıkıldığını söyledi.

Evleri eski olduğu için babası Abdullah Çoğan'a ait eve taşındıklarını belirten Çoğan, "Kısa süren şiddetli bir deprem oldu. Can havliyle dışarıya çıktık. Köylülerin hepsi dışarıdaydı. Baktık ki boşalttığımız evimiz yıkılmış. Taşınmasaydık facia olurdu. Allah bir daha göstermesin." dedi.

Abdullah Çoğan da deprem sırasında evde bulunduklarını, dışarıya çıktıklarında oğlunun evinin yıkıldığına şahit olduklarını belirtti.

"Deprem oldu ama Allah'a şükür çok uzun sürmedi. Eğer uzun sürseydi burada ev kalmazdı. Oğlumun daha önce kaldığı ev çöktü. Hayvanlarımız alt katındaydı. Hayvanlarımızın telef olduğunu düşündüm. Gelip baktığımızda çok şükür onlara bir şey olmadı." diyen Çoğan, 35 yıl önce evin ilk katı kum taşından, üst katını da kerpiçle yaptıklarını aktardı.