Siirt Dernekler Federasyonu'ndan basın kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika

Siirt Dernekler Federasyonu yönetimi, basın kuruluşlarını ziyaret etti.



Federasyon Başkanı Metin Canpolat, merkezi İstanbul'da kurulan federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul'daki tüm Siirt derneklerini, federasyon çatısı altında bir araya getirmek için çalışma başlattıklarını belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Amacımız Siirt'in İstanbul'da çok güçlü bir sesi olmasını sağlamaktır. Tüm dernek ve cemiyetleri federasyon bünyesinde bir araya getirecek kurumsal bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Çünkü bugün kentler gelişmek için il dışında, metropol kentlerdeki hemşehri dernekleri ve lobicilik faaliyetleriyle gelişti. Biz de Siirt'in İstanbul'da çok güçlü bir sesi olması için güçlü bir örgütlemek yapmak istiyoruz."