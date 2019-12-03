Son Dakika Haberleri: Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç getirildi
Son Dakika Güncel Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç getirildi - Son Dakika

Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç getirildi

7 saat önce

Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç atandı.

Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç getirildi, System.String[]

Siirt Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Mahmut Kılıç atandı.


Daha önce Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde finansal analiz uzmanı olarak görev yapan Kılıç, yeni atandığı görevinde mesai gözetmeksizin vatandaşlara sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.


Kılıç, hastanenin kalitesinin artırılması için gayret göstereceklerini belirterek, "Hasta memnuniyeti önceliğimizdir. Amacımız halkımıza en iyi hizmeti vermektir. Bu amaçla mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Siirt Devlet Hastanesi, Mahmut Kılıç, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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