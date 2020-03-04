Siirt Devlet Hastanesi, Siirt Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılacak.

Siirt Tıp Fakültesi'nin bölge için büyük bir hizmet olacağını ve kararın fakültenin hayata geçme sürecini hızlandıracağını belirten Ören, şunları kaydetti:

"Karar resmi gazetede yayımlandı. Siirt Tıp Fakültesi ve Siirt Sağlık Müdürlüğü arasında yeniden bir protokol imzalandıktan sonra önümüzdeki ay içinde Siirt Devlet Hastanesi, Siirt Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılacak. Yeni yapılacak 400 yataklı modern hastaneyle toplamda Tıp Fakültesine 850 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızı, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."