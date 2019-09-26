Siirt Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

SİİRT - Siirt Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt Devlet Hastanesi personeli, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat, hastaların bilgilendirilmesiyle başladı. Ekipler, senaryo gereği hastane bahçesinde çıkan yangına müdahale etti. Tatbikatta yaralı hastaların başarılı bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastanede olası yangın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, UMKE ekipleri tarafından anlatıldı. Eğitimin ardın, hastane personeli, polis ve itfaiye ile geniş kapsamlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt Devlet Hastanesi yetkilileri, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Tatbikat, her yıl yaptığımız bir faaliyettir. Yangına müdahale ve hastaların tahliyelerini kapsayan tatbikat başarılı gerçekleşti" diye konuştu.