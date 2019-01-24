Son Dakika Haberleri: Siirt'e 11 Ambulans Tahsis Edildi

Siirt'e 11 Ambulans Tahsis Edildi

1 saat önce

Siirt'e 11 ambulans tahsis edildi.

Siirt'e 11 Ambulans Tahsis Edildi, System.String[]
Siirt'e 11 ambulans tahsis edildi.


AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme ile kente tam donanımlı 11 ambulansın tahsis edildiğini belirtti.

AK Parti ile Türkiye'nin önemli sağlık hizmetlerine kavuştuğunu ifade eden Ören, şunları kaydetti:

"İlimizde sağlık alanında son dönemde yapılan iyileşmeler hissediliyor. Tıbbi cihaz ve uzman personel eksikliğinin tamamlanması ve Tıp Fakültesinin kurulmasıyla başlayan sağlık hizmetleri ilimizi bölgenin cazibe merkezi haline getirecek. Yaptığımız girişimler sonuç verdi. Tahsis edilen 11 ambulans önümüzdeki günlerde Siirt'e gönderilecek. Emeği geçen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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