Siirt'e Eğitime Kar Engeli

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten alınan bilgiye göre, Pervari geneli ile Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Eruh ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtilmişti.

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