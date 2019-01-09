Son Dakika Haberleri: Siirt'e Eğitime Kar Engeli

Siirt'e Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Siirt'e Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Siirt'in Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Pervari geneli ile Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Eruh ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:17:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'e Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]