Siirt'e Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü
40 dakika önce
Siirt'te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
Siirt
'te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Siirt- Kurtalan
karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde olan 27 HZ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: İHA
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