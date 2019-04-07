Son Dakika Haberleri: Siirt'e Şehit Ateşi Düştü

Siirt'e Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutarken, PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) Siirt'e yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Siirt'e Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutarken, PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) Siirt'e yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Yayladağı ilçesinde sınır hattında dün, nöbet tutarken, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Er Mehmet Kaya'nın acı haberi, Siirt kent merkezinde yaşayan ailesine verildi. Yetkililerden oğullarının şehit olduğunu öğrenen aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Kaya ailesinin yakınları ve komşuları, Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti. 

Bekar olduğu belirtilen şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, öğlende Şeyh Musa Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:19 Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Siirt, Güncel
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