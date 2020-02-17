Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat - Son Dakika

Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat

14 dakika önce

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat, System.String[]

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.


E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 220 personel ile 2 asayiş köpeğinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği ekipler yaralı birini ambulansa taşıdı ve kaçmak üzere olan birini yakaladı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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