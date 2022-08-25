Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette - Son Dakika
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Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette

25.08.2022 10:50
Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette

Siirt'e 'yeşil altın' olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki devriyelerini sıklaştırdı.

Siirt'e 'yeşil altın' olarak nitelendirilen fıstığın hasadına sayılı günler kala İl Jandarma Komutanlığı fıstık bahçelerindeki devriyelerini sıklaştırdı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın yaklaştığı fıstık bahçelerinde önlemlerini arttırdı. Bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgelerde devriyelerini sıklaştıran jandarma ekipleri, hırsızlara karşı gece görüş sistemli termal dron (İnsansız Hava Aracı) ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim yapıyor. Jandarma, ülke ekonomine 5 milyar TL katkı sağlayan fıstıkta hırsızlık olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek amacıyla faaliyetler icra ediyor.

Jandarma ekipleri, fıstık hırsızlarına karşı devrilerini sıklaştırdı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emek hırsızlarına karşı jandarma nöbette - Son Dakika
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