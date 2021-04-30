Siirt Eğitim Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti randevuyla verilecek - Son Dakika

Siirt Eğitim Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti randevuyla verilecek
30.04.2021 14:53
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında randevuyla verilecek.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında randevuyla verilecek.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, salgından korunmak için tedbirler alındı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tam kapanma dönemine hastanede poliklinik hizmetinin değiştiği belirtilen açıklamada, poliklinik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların mhrs.gov.tr veya ALO 182 üzerinde randevu olmaları gerektiği belirtildi.
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