Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı - Son Dakika

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı

07.01.2021 13:09
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı, System.String[]

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Vural atandı.

SİÜ'den yapılan açıklamada, daha önce İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği şefliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Vural'ın, endokrin cerrahi, guatr, pankreas, böbrek üstü bezleri ve kanser cerrahisinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Vural'ın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atandığı bildirildi.

Araştırma Hastanesi, Siirt Üniversitesi, Genel Cerrahi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Vural atandı - Son Dakika


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